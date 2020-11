A dicembre, a Dubai, si svolgeranno le premiazioni del Globe Soccer Awards 2020. Le votazioni si sarebbero aperte ieri e, secondo quanto riporta Tuttosport, Cristiano Ronaldo sarebbe al momento il più votato per quel che riguarda i premi di Giocatore del Secolo e Giocatore dell'Anno; il portoghese, quindi, al momento starebbe battendo il rivale di sempre, Lionel Messi, protagonista di una stagione non esattamente esaltante al Barcellona. Un altro capitolo dell'infinita sfida tra i calciatori più importanti degli ultimi 10 anni. A Lewandowski dovrebbe andare il premio per la miglior stagione disputata.