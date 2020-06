1









Cristiano Ronaldo contro Lionel Messi, l’eterna rivalità. Gol, Palloni d’Oro, Champions League vinte: duelli eterni, infiniti, tra due fuoriclasse assoluti. Ora c’è una nuova classifica nella quale la stella della Juve ha battuto la Pulce. Ronaldo è infatti divenuto il primo calciatore nella storia a superare il miliardo di dollari di guadagni in carriera.



Nella classifica pubblicata da Forbes, con 105 milioni di dollari guadagnati lo scorso anno, CR7 si è piazzato al secondo posto nella lista degli sportivi più ricchi, dietro il solo Federer, davanti a Messi. Una cifra che, per l’appunto, gli ha permesso di arrivare a un miliardo di guadagni. Ronaldo è solo il terzo atleta a riuscire in questa impresa, dopo Tiger Woods (riuscitoci nel 2009) e Floyd Mayweather (nel 2007). Per capire l’entità dell’impresa, basti pensare che David Beckham, campione e icona del calcio mondiale, in tutta la sua carriera ha racimolato “solo” 500 milioni, di cui buona parte dalle sponsorizzazioni.



Ma come sono state divise le entrate di Ronaldo, tra stipendi e sponsor? E quelle di Messi? Scoprilo nella gallery!