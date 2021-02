Nessuno come lui, pure a 36 anni. Cristiano Ronaldo ci era riuscito già dopo la doppietta rifilata all'Inter: era diventato leader europeo in 'marcature multiple', di fatto le gare in cui un giocatore riesce a segnare più un gol. Altro giro, altri due gol per il portoghese, che ha dunque staccato Haaland e Lewandowski, arrivando in vetta da solo. Dopo tre partite senza segnare, CR7 ha dimostrato di essere ancora all'altezza dei bomber più forti in circolazione. E con il Crotone poteva arrivare ben più di una semplice doppietta...