Cristiano Ronaldo non vuole mai perdere. Neanche...a Jenga! L'asso portoghese ha pubblicato un video girato nella sua abitazione torinese in cui gioca al famoso gioco da tavolo assieme al figlio Cristiano Junior ed alla sua compagna Georgina Rodriguez. Ebbene, è proprio lui a vincere, assieme al figlio. Quando la costruzione cade l'esultanza può essere soltanto una: "Siuuu". Momenti di relax in attesa di tornare in campo.