Quali sono le regole per il rientro in Italia di Cristiano Ronaldo? Le rivela l'edizione odierna di Tuttosport, specificando un punto necessario: Ronaldo resterà in isolamento presso la Ciudade de Futebol della Federcalcio portoghese a Lisbona. Non solo per volontà, anche per una regola specifica: l’ingresso nel Paese non è formalmente ammesso a chi sia già contagiato se non per comprovate esigenze sanitarie. Dovrà dunque negativizzarsi, poi prendere un aereo e partite: "Il Portogallo, peraltro, non è tra i Paesi attenzionati e, anche secondo il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - in vigore da oggi - chi vi è stato non deve sottoporsi a isolamento".