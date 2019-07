Dalla tristezza di Neymar sulla spiaggia, alle montagne russe del Liverpool, passando per "papà" Simeone che coccola il "neonato" Joao Felix. Tutti alla berlina, insomma, nel video che sta facendo il giro dei social. Tutti, compresa anche la Juventus,al parco. Insomma, non si salva nessuno, ma per una risata, va bene lo stesso.