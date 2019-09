Notti di Champions, notti da campioni e allora, ecco che il nome di Cristiano Ronaldo arriva di conseguenza. Il talento portoghese è lo specialista della competizione ed il gol mancato contro l'Atletico - dopo l'ultima occasione al 93' - ha lasciato un boccone amaro che non vede l'ora di addolcire.Ronaldo sarà quindi al centro dell'attacco della Juventus,. Replicare, con gli stessi risultati, questo approccio anche in Champions potrebbe dare qualche conferma in più su quale direzione potrebbe prendere il prossimo futuro della Juventus.