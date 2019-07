Dopo Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo. Questo il sogno dei Los Angeles Galaxy, franchigia della Major League Soccer, che mette nel mirino la stella della Juventus per il futuro. Queste le parole del general manager dei losangelini, Dennis te Kloese, rilasciate al De Telegraaf: "La parte sportiva rimane intrecciata con le sponsorizzazioni all'interno di questo club. Aver attratto in passato giocatori come Beckham, Gerrard e Zlatan ha posto i LA Galaxy all'attenzione mondiale. Quelle sono stati mosse intelligenti. Non cambia il fatto che stia diventando sempre più difficile prendere giocatori del calibro di Zlatan: in primis, i calciatori di questo livello possono guadagnare di più in altri club. Ma il livello della MLS è in costante aumento, così come le aspettative dei fan. I giocatori che vogliono ritirarsi non sono più al posto giusto qui. Cristiano Ronaldo? Mai dire mai, ma per il momento siamo molto orgogliosi che Zlatan stia giocando qui".



IL PROGETTO - Cosmos Redshift 7: tra Galaxy e Cristiano, vien fuori una stella. Una vera. Che brilla fortissimo in direzione Los Angeles, come la Cometa del finale di carriera di CR7. Il portoghese, a queste avances, come risponderà? Di sicuro, nel suo programma non c'è terminare la propria carriera alla Juventus. E' chiaro che il fuoriclasse si trovi alla perfezione a Torino, ma tra idee imprenditoriali e nuovi mercati da esplorare, il suo brand negli Stati Uniti crescerebbe in maniera pazzesca. E si sa: con una grande vittoria, e un probabile Pallone d'Oro, Cristiano otterrebbe quello che ha sempre desiderato. Chiudere da mito indiscusso. Dunque, annata decisiva per Ronaldo. Vincere potrebbe anche portarlo via dalla Juve.