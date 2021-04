300 mila sterline per un murale griffato Louis Vuitton. E' l'unica "pazzia" di Cristiano Ronaldo, che sta per ultimare l'attico di lusso dove verosimilmente andrà a vivere una volta completata la sua carriera. Cristiano, infatti, sta preparando la sua abitazione di Lisbona dopo averla acquistata per la modica cifra di 7,2 milioni di euro. Nel restyling dell'appartamento, avrebbe addirittura chiamato una gru per far portare un letto gigante nella propria camera da letto.



PER I FIGLI - Non solo: per i quattro figli, il portoghese avrebbe fatto arredare le camerette secondo il loro gusto personale. Con tanto di telecomando ad attivazione vocale per vedere i cartoni animati preferiti...