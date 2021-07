A Torino è tutto pronto per il ritorno din Italia. Il portoghese è atteso per il 25 luglio quando finirà le vacanze post Europeo. Poi, si incontrerà con l'agente Jorge Mendes per definire il futuro. A oggi non ci sono segnali d'addio, come ha confermato anche Pavel Nedved a Dazn: al momento vale il contratto in vigore con scadenza 2022, non sono previsti né rinnovi di contratto ne cessioni a sorpresa.