La Juventus spera di recuperare Cristiano Ronaldo il prima possibile per poterlo arruolare per la sfida di Champions League contro il Barcellona di mercoledì sera. Il fuoriclasse portoghese, ai box da oltre dieci giorni per la positività al Covid-19, in isolamento presso la sua abitazione di Torino, aspetta ancora l'esito del tampone effettuato oggi. E con lui, tutto l'ambiente bianconero.

SIBILLINO - È il diretto interessato a fornirci su Instagram un possibile indizio: una foto di lui in terrazzo che prende il sole, con il solo messaggio "Sìììì". Che sia un'esultanza da tampone negativo? In ogni caso CR7 non sarebbe arruolabile per domani sera contro il Verona, dato che i tempi tecnici sarebbero troppo lunghi contando le visite mediche di idoneità da sostenere dopo la negativizzazione dal coronavirus. Ma prima potrà tornare ad allenarsi in vista del Barça e degli impegni successivi, meglio sarà.