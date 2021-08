Come riporta Tuttosport: "Può restare a Torino, dove ha un altro anno di contratto da 31 milioni di euro, ma entro il 31 agosto potrebbe anche imbarcarsi per Manchester. Ma più che un ritorno a Old Trafford, dove ha già scritto pagine di storia importanti con la maglia dei Red Devils, si prospetta un approdo alla corte di Pep Guardiola. Dipenderà dal City, che la scorsa settimana ha incontrato l’agente Jorge Mendes, da Harry Kane e soprattutto dal Tottenham di Fabio Paratici e del presidente Daniel Levy". Il Tottenham non sta pensando a Ronaldo, ma il presidente Levy in questo momento ha in mano anche il futuro del portoghese, legato a Kane. Il City ha intenzione di migliorare l’offerta per l'attaccante inglese, ma l’ok del Tottenham è tutt’altro che scontato. "In caso di fumata nera City-Tottenham per Kane, Guardiola potrebbe decidere di affondare per CR7 risolvendo in extremis il problema dell’attaccante con il miglior cannoniere in attività", chiosa il quotidiano.