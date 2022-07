Qual è il futuro di Cristiano? Se ne discute molto, tra la volontà di lasciare lo United, la voglia di giocare la Champions League e lo Sporting, primo amore, che chiama. Lui, intanto, in un commento su Instagram dice la sua e attacca la stampa: "Sai che se non menti, non puoi attirare l'attenzione della gente. Continuate così, un giorno avrete le informazioni corrette".