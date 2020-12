Nella giornata di ieri la Juventus è tornata ad allenarsi in vista della gara di domenica con l'Udinese. La prima del 2021, un anno che i bianconeri dovranno iniziare con il piede giusto per partire alla rimonta del Milan (oggi a +10). Non era presente Cristiano Ronaldo, che rientrerà oggi alla Continassa fresco vincitore del premio come miglior calciatore del secolo ritirato a Dubai. Il portoghese effettuerà il tampone e riprenderà ad allenarsi individualmente seguendo il protocollo di chi torna dall'estero: un tampone ogni 2/3 giorni e la possibilità di uscire solo per andarsi ad allenare.