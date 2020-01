Your browser does not support iframes.

La cena di squadra della Juventus non lascia tranquilli i tifosi della Juventus. Alcuni decisamente troppo apprensivi. In tanti hanno commentato la foto postata dai calciatori della Juve. Da Pjanic a Matuidi, da Rabiot a Bernardeschi e Bonucci. Tanti, quasi tutti i giocatori presenti alla cena hanno postato una foto della rimpatriata bianconera ricevendo sempre il solito commento: "Ma dove era Ronaldo?". Un dettaglio che ovviamente non è sfuggito a nessuno e ha lasciato in secondo piano l'assenza di altri due senatori dello spogliatoio bianconero: Gigi Buffon e il capitano Giorgio Chiellini. E gli avversari se la ridono, senza motivo e cercano di creare un caso che non esiste. "Ronaldo non doveva pagare la cena? Ah no, Ronaldo non c'era". Un caso che però altri tifosi Juve cercano di stigmatizzare con battute divertenti. Insomma, Ronaldo è sempre al centro dell'attenzione, anche quando non c'è...