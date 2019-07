La giuria del prestigioso premio Manlio Scopigno ha definito i propri vincitori per la stagione 2018/19, che verranno premiati il prossimo settembre ad Amatrice:



- MIGLIOR ALLENATORE DI SERIE A: GIAN PIERO GASPERINI (ATALANTA)

- MIGLIOR ALLENATORE DI SERIE B: FABIO LIVERANI (LECCE)

- MIGLIOR GIOCATORE DI SERIE A: CRISTIANO RONALDO (F.C. JUVENTUS)

- MANAGER OF THE YEAR: FABIO PARATICI (F.C. JUVENTUS)

- PRESIDENTE DELL'ANNO: ANTONIO PERCASSI (ATALANTA)

- PROMESSA MANTENUTA: RICCARDO ORSOLINI (BOLOGNA)

- DIRETTORE SETTORE GIOVANILE: MAURIZIO COSTANZI (ATALANTA)

- ALLENATORE SETTORE GIOVANILE: MASSIMO BRAMBILLA (ATALANTA)