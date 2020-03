E' partito per il Portogallo, Cristiano Ronaldo. Sua madre, Dolores Aveiro, è stata ricoverata in seguito a un ictus ischemico. Tutto il mondo del calcio si è stretto attorno al fuoriclasse juventino, che è tornato a casa per stare vicino alla sua famiglia in un momento sicuramente difficile. Tanti, tantissimi i messaggi arrivati a CR7 via social, tra questi anche quello del Pescara, unica squadra di calcio a dimostrare sostegno all'ex Real. Tre semplici parole, quelle della squadra abruzzese: "Forza Maria Dolores!".