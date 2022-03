Cosa succede a Cristiano Ronaldo? Dopo le polemiche destate dalla scelta di volare in Portogallo in corrispondenza del derby di Manchester, dal quale era stato escluso, la vicenda si arricchisce oggi di un nuovo episodio: secondo il Sun, CR7 è tornato ad allenarsi accompagnato al centro sportivo da alcuni bodyguards. Dunque, non solo la crisi realizzativa, ma anche i rapporti tesi con Rangnick e l'incompatibilità con il momento storico dello United: che disastro questa nuova esperienza a Manchester.