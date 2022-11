Le parole di Cristianoa Piers Morgan:‘SE VINCO…’ - “Al Mondiale ci sono Francia, Germania, Spagna, Argentina, Brasile. Sì, ma sono ottimista. Abbiamo un grande allenatore e un'ottima squadra. Sarà difficile, ma ce la giocheremo. Se vinco il Mondiale mi ritiro al cento per cento. Ora mi sento alla grande, e se non dovessi conquistare la Coppa del Mondo penso che giocherò altri due anni o al massimo tre anni. Quarant'anni può essere la giusta età per smettere, ma non conosco il mio futuro. A volte progetti qualcosa e non sai cosa accadrà".