Dopo lo scivolone social, adesso si attende solo la negatività del tampone di Cristiano Ronaldo. Per ripartire. Scrive Gazzetta: "La positività riscontrata lo scorso 13 ottobre in Portogallo prosegue. In questi giorni, con Georgina e i figli “separati” in un altro piano dell’abitazione, Cristiano è passato da consigli ai suoi fan su come migliorare le difese immunitarie (sole, riposo, frutta e verdura, nessuna ricetta contestabile), a canti sulla cyclette, a tagli di capelli e a una tensione crescente. Nei prossimi giorni nuovi test, sperando che la “liberazione” arrivi almeno per lo Spezia. Non è la stessa cosa, ma comunque non sarà il caso di prendersela coi tamponi".