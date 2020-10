Cristiano Ronaldo non ha rinunciato alla possibilità di giocare domenica sera contro il Verona. Il portoghese, ancora in isolamento, spera di far parte dei convocati e, soprattutto essere a disposizione di Andrea Pirlo per la gara di mercoledì sera contro il Barcellona in Champions. L'ultimo tampone effettuato dal giocatore è risultato ancora positivo, nelle prossime ore CR7 farà un altro test sperando che possa risultare negativo al Covid. A quel punto, poi, arriverebbe il via libera per tornare in campo.