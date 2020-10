Resta ancora aperta la sfida a Leo Messi per Cristiano Ronaldo. Come riporta Repubblica, "restano invece inalterate le possibilità che Ronaldo sfidi Messi in Champions: Juventus-Barcellona è in calendario mercoledì, per cui da qui alla vigilia del match ci sono ancora tre tamponi a disposizione per averne finalmente un verdetto di negatività". Il quotidiano si sofferma anche sull'atteggiamento avuto da CR7 durante questo periodo di isolamento: "Nel frattempo, Ronaldo continua ad allenarsi nella palestra di casa, assicurando di non aver contatti neanche con i famigliari: se è così, i capelli se li è tagliati da solo e le foto che sta pubblicando in questi giorni su Instagram se l'è fatte con l'autoscatto".