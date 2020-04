Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, Nuno Espirito Santo e il Vitoria de Guimaraes si sono uniti. A dare la notizia è Jornal Madeira, che sottolinea come l'iniziativa di solidarietà, dei tre grossi personaggi del calcio mondiale e di uno dei club più in vista del Portogallo, permetterà all'ospedale da Senhora da Oliveira di avere una centrale di monitoraggio per l'unità di terapia intensiva. JM, che cita Tribuna expresso, racconta inoltre quanto sia stato importante l'intervento di CR7 per la lotta al Covid19 in Portogallo: insieme a Mendes, Cristiano si era già reso disponibile per la costruzione di due padiglioni di terapia intensiva all'Ospedale di Santa Maria, nella città di Lisbona, e per l'ospedale di Santo Antonio, a Oporto. Oltre, chiaramente, al primo intervento all'ospedale Dr. Nelio Mendonça, a Funchal.