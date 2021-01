Cristiano Ronaldo ha deciso la Supercoppa Italiana contro il Napoli, sbloccando con sano opportunismo il risultato poco prima del 20' del secondo tempo. Quando c'è da decidere partite difficili, specialmente che valgono per un trofeo, il fuoriclasse portoghese può sbagliare una volta ma non due: è la seconda Supercoppa che regala alla Juventus, dopo quella del 2018 vinta 1-0 sul Milan con la sua firma (l'anno scorso invece arrivò un pesante ko con la Lazio). E andando a vedere il contatore dei gol totali in carriera, CR7 stasera raggiunge quota 760 in carriera: il terzo posto di tutti i tempi di Pelè dista ora solamente 7 lunghezze.