La sconfitta con la Lazio in Supercoppa fa riaffiorare i dubbi su Maurizio Sarri. Le critiche verso l'allenatore della Juventus non arrivano soltanto dall'esterno, infatti c'è anche malumore all'interno dello spogliatoio bianconero. Secondo La Repubblica, Cristiano Ronaldo non ha gradito la sostituzione di Higuain e altre scelte di formazione. L'attaccante portoghese era furibondo al rientro negli spogliatoi dopo il trofeo sfumato, deluso anche per la solitudine in cui i compagni lo hanno abbandonato.