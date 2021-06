Il rapporto tra Carlo Ancelotti e Cristiano Ronaldo va oltre quello tra giocatore e allenatore. Tra i due c'è amicizia nonostante la quale però, secondo quanto racconta Calciomercato.com, al momento un clamoroso ritorno del portoghese a Madrid non è previsto. Il presidente del Real Florentino Perez ha altri piani ed è in cerca di attaccanti più giovani, se deve fare un investimento importante preferisce concentrarsi su Kylian Mbappé che non ha ancora rinnovato col Psg.