Un retroscena datato 2019, oggi da guardare con occhi diversi. Quelli del mercato. Carlo Ancelotti è il nuovo-vecchio allenatore del Real Madrid. E due anni fa, quando era ancora al Napoli, ha rischiato di fare pure ritorno alla Juventus su suggerimento di Cristiano Ronaldo. Il retroscena del Corriere della Sera: "Del resto, il divorzio con Massimiliano Allegri non è stato inatteso, ma neppure programmato da mesi, e così il capo dell’area sportiva, Fabio Paratici, e i suoi collaboratori continuano a lavorare. L’ultimo spiffero riguarda Carlo Ancelotti, chiamato in causa da un dettaglio: l’altra sera il Napoli ha contattato Giampiero Gasperini, per sondarne la disponibilità. Nonostante le parole di Carletto («non mi muovo») e il contratto, per liberarlo dal quale De Laurentiis pretende una penale da 12 milioni di euro. Però è il preferito di CR7".