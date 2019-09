'Mucho', e cioè 'tanto'. Il gesto di, il pollice riunito con le altre dita, a mo' di pera, non vuol dire 'paura' così come è stato interpretato in Italia (e in italiano). No, in Spagna ha un significato diverso: vuol dire che è stato 'tanta roba'. Del resto, non c'è miglior definizione per la giocata finale di Cristiano, che ha sorpreso tutti, dalla difesa dell'Atletico fino ai suoi tifosi. E proprio ai tifosi Colchoneros, CR7 ha dedicato questo gesto di sfida, per un rapporto che mai è sbocciato e mai avrebbe potuto, dato il gran trascorso di Ronaldo con la maglia del più blasonato Real Madrid. Certi amori fanno davvero dei giri immensi: figuriamoci un certo tipo di odio.Intanto, sta facendo il giro del web anche il video rilasciato da El Larguero. Ronaldo, uscendo dal Wanda, ai reporter spagnoli ha dedicato qualche parola inequivocabile: 'Il gesto? Dovete imparare...'.