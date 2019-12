La Juve e Cristiano Ronaldo ancora insieme. Ancora a lungo. Chi parlava di addio ormai imminente, per lo più voci dalla Spagna, rischia di doversi ricredere. Sì, perché dopo le parole di CR7 da Dubai - riassumibili in: "Qui per vincere. C'è chi gioca fino a 40 anni" - e quelle del suo procuratore Jorge Mendes, le ultime indiscrezioni raccontano di un Fabio Paratici che sta vagliando l'idea rinnovo per il contratto del portoghese, in scadenza al 30 giugno 2022. Senza fretta, ma con una volontà chiara: andare avanti, insieme



Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, tanto dipenderà dai prossimi mesi, anche e soprattutto per un discorso motivazionale: se nei prossimi mesi arrivassero prestazioni di altissimo livello e la Champions, il rinnovo sarebbe il passo successivo, già scritto. Anche perché Cristiano vuole restare in un club di alto livello, desideroso di riagganciare Messi per numero di Palloni d'Oro e di continuare a fare incetta di titoli. Ronaldo ha una volontà chiara: restare più a lungo possibile nel calcio che conta. L’ossessione di Ronaldo - si legge - è essere ricordato come il migliore di sempre e questo, a dispetto degli oltre 700 gol segnati, è possibile solo se conquisterà altri di quei premi che fanno la differenza: Champions League e Palloni d’Oro. Ecco perché vuole continuare a vincere, a impressionare e a giocare nella Juve, anche dopo il 2022, quando avrà 37 anni. E nella mente di Ronaldo il club della Continassa è la squadra ideale.