L'ex attaccante dellaCristianonelle ultime ore sembrava fosse pronto a lasciare il ritiro deldopo la sua esclusione dall'undici titolare dell'ultima gara. Il fenomeno portoghese in realtà ha mandato un messaggio tramite i suoi profili social spazzando via ogni rumor. Questo il messaggio:"Un gruppo troppo unito per essere spezzato da forze esterne. Una nazione troppo coraggiosa per lasciarsi spaventare da qualsiasi avversario. Una squadra nel vero senso della parola, che lotterà per il sogno fino alla fine! Credeteci con noi! Forza Portogallo!".