Cristianoha parlato ai giornalisti locali dopo la doppietta nella gara della Champions League asiatica contro l’Al Duhail. Queste le sue parole:"Non mi interessano i record. Quello che voglio è godermi il momento. Mi diverto, credo che questa sia la chiave per quello che faccio. Ovviamente sarebbe una bugia dire che non sono contento di segnare gol e giocare bene. Ma Cristiano non è come tutti gli altri: sono diverso dagli altri, ecco perché voglio continuare a giocare e a fare le cose bene".