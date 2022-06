Intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK, il ds dello Sporting Lisbona Hugo Viana si è espresso sull'ipotesi circolata nelle ultime ore che Cristiano Ronaldo possa tornare a giocare nel club lusitano, proprio quello in cui ha visto decollare la sua straordinaria carriera. Ecco le sue parole sull'ex attaccante della Juve: "Ora non credo, non si sa mai, può decidere dove vuole andare. Ha ancora un anno di contratto, quindi qualunque cosa deciderà, vedremo".