Simone Inzaghi, probabilmente più per scherzo che seriamente, aveva provato in estate a convincere Cristiano Ronaldo a trasferirsi all'Inter. Il retroscena lo ha raccontato il Corriere dello Sport, secondo cui l'allenatore nerazzurro avrebbe incontrato il portoghese in vacanza e dopo una chiacchierata, gli avrebbe detto: "Vieni da noi che ti faccio segnare 40 gol...".