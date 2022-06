Quello che sembrava essere solo il sogno di una notte di mezza estate, potrebbe seriamente rischiare di diventare ben più di un semplice sogno, e il protagonista di questa vicenda è l'ex stella della Juve, Cristiano Ronaldo. Il suo malcontento al Manchester United è infatti noto a tutti ormai da tempo, lasciando presagire che la sua storia dalle parti di Carrington sia arrivata al capolinea. Proprio per questo, c'è chi starebbe lavorando sotto traccia per convincere il penta Pallone d'Oro a sposare il proprio progetto e tra i vari club che si sono fatti sotto ci sarebbe anche la Roma di Mourinho, con quest'ultimo che potrebbe diventare la chiave di svolta della trattativa. Intanto, nella Capitale si inizia a sognare e ad alimentare le speranze dei tifosi giallorossi sono stati anche alcuni audio vocali che, stanno circolando in queste ore sul web. Uno di questi cita: 'Ha gia firmato a Maiorca. Il nome è quello, è Cristiano. Prepariamoci'. Insomma, le dichiarazioni filtrate non ammettono repliche, ora resta solo da verificare se questa possa essere realmente una possibilità o se invece, è destinato a restare solo un sogno di una notte di mezza estate.