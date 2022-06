Una stagione altalenante per Cristiano Ronaldo, rientrato alla fine dello scorso calciomercato estivo al Manchester United dopo i tre anni trascorsi in Serie A con la Juventus. Con i Red Devils stagione opaca (soprattutto per il club) ma comunque condita da 24 gol in 37 presenze tra Premier League e Champions League.



Non solo Inghilterra. Sebbene, ad oggi, sia più probabile la permanenza allo United, complice anche l’arrivo del nuovo allenatore Erik ten Hag, i bookmakers non escludono un possibile trasferimento da qui alla fine della finestra estiva. Betclic quota a 15 un passaggio al Chelsea, stessa valutazione per il possibile approdo in Ligue 1 sponda PSG, dove formerebbe un tandem da sogno con Neymar e Messi.



L’Italia sullo sfondo. Tuttavia, nelle quote troviamo anche il nome di un’italiana: trattasi della Roma, con quotazione di 18, dove CR7 ritroverebbe José Mourinho, suo allenatore al Real Madrid. Con il tecnico di Setubal, Ronaldo ha conquistato una Liga, una Copa del Rey e una Supercoppa di Spagna, non arrivando mai alla conquista della Champions League con i Blancos, vinta a più riprese con Carlo Ancelotti e Zinedine Zidane in panchina. Il rapporto tra i due rimane ad oggi molto solido, tanto che la Roma è considerata una destinazione più probabile rispetto a Barcellona, Arsenal o MLS (tutte quotate a 25). Nemmeno quotato da Betclic un ritorno alla Juventus, club con cui ha vinto due Serie A, una Coppa Italia e due edizioni della Supercoppa Italiana.