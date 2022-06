Cristiano Ronaldo torna in Italia? La Gazzetta dello Sport in edicola apre alla possibilità Roma e in particolare chiarisce la posizione dell'ex Juve: andrà via da Manchester. I primi contatti fra il portoghese e ten Hag, nuovo allenatore dei “Red Devils” non avrebbero fatto scattare "quella empatia che in genere fanno da scintilla a una grande stagione", racconta ancora il quotidiano. CR7 vuole giocare la Champions e sogna di approdare al Bayern, che può perdere Lewandowski.



LA PROPOSTA - Per Gazzetta, Mendes in primis ha offerto il suo giocatore ai connazionali della Roma, Mourinho e Tiago Pinto. Nonostante ai tempi del Real il rapporto non fosse idilliaco, ora Cristiano sarebbe pronto a valure una possibile proposta, a partire dal progetto e naturalmente tutto è legato all'ingaggio che i giallorossi possono prospettargli.