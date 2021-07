Fermo restando che per vincere occorrono i giocatori giusti e una condizione tecnica di eccellenza, il valore aggiunto irrinunciabile che consente di trasformare il sogno in un progetto di successo consiste in quella coesione tra anime che trasforma una squadra in une quasi in una famiglia dove si parla la medesima lingua.Questo vale non soltanto per le rappresentative di ciascun Paese, ma anche per i club impegnati nei vari campionati. Per esempio, il Cagliari di Scopigno piuttosto che la Lazio di Maestrelli oppure la Sampdoria di Boskov piuttosto che il Verona di Bagnoli per finire con il Torino di Gigi Radice. Vinsero scudetti inaspettati e sorprendenti.il quale, come si viene a scoprire dalle rivelazioni fatte da, all’interno della squadra bianconera ha soltanto dei semplici colleghi, manco può contare su di un amico. Come dire che il portoghese è arrivato in bianconero come un extraterrestre e tale è rimasto senza peraltro essere riuscito a realizzare quel progetto Champions per il quale era stato ingaggiato con una cifra in termini umani “scandalosa”.Diego Armando Maradona il quale sapeva e poteva vincere una partita anche da solo rappresentava il faro insostituibile per tutti i suoi compagni del Napoli che lo amavano in maniera totale e profonda non solo per quel lui sapeva fare con il pallone ma per il senso di fratellanza che infondeva nel gruppo.semmai il portoghese restasse alla Juventus nel suo ruolo di “primus sine pares”.Con tanti ringraziamenti ma senza rimpianti per la fine di un matrimonio che di regale aveva soltanto l’aspetto economico e non certo l’amore.