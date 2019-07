Finalmente ci siamo. Anche il 'Re' è tornato. Ed è sempre in splendida forma, dopo la vittoria in Nations League e una stagione che si preannuncia elettrizzante anche e soprattutto lui. Cristiano Ronaldo è alla Continassa, atteso da tifosi e dalla stampa: oggi parte la sua seconda avventura in bianconero. Con lui, alle visite mediche, Blaise Matuidi.In attesa si Ronaldo, ecco arrivare i primi tifosi per lui: già una 40ina presenti al J-Medical, nonostante l'orario. Come se fosse la prima volta a Torino per il portoghese.