Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi ormai a pieno ritmo, sui campi della Continassa. La Juventus spera di ritrovarlo in forma smagliante per la ripresa di giugno e difficilmente il portoghese tradirà le attese. D'altronde, la sua quarantena è andata a ritmo di allenamenti individuali, come ha mostrato lo stesso Ronaldo sul proprio profilo Instagram. Alla Continassa, però, potrà farlo senz'altro con tutte le attenzioni e le cure del caso. Come ha postato oggi sui social, CR7 si è allenato sugli scatti, anche se non era proprio da solo. Assieme a lui, infatti, c'era il figlio Cristiano Jr, anch'egli giovane giocatore bianconero (classe 2010), che ha provato ad emulare le gesta del padre. I tempi degli scatti ancora non coincidono, ma con un maestro così...