Essere campioni vuol dire anche essere diversi. Cristiano Ronaldo è forse la versione più antitetica di fenomeno che ci possa essere, nel confronto con Diego Armando Maradona, eppure, quanto l'argentino, ne condivide l'epiteto, fenomeno appunto. Non è solo una questione di applicazione, di mentalità, di talento. Quanto piuttosto di iconografia, perché quando un giocatore supera una certa asticella, resta immutato nell'immaginario collettivo e, in un certo senso, deve poi stare al gioco dettato dal proprio personaggio. Perché tutti si aspettano quello, ciò che ti ha reso il semidio osannato e celebrato da chiunque. E così, a Maradona si chiedeva di essere Maradona, sempre e comunque, come la stessa cosa si chiede a Cristiano Ronaldo: stasera, nel tempio del "dies" argentino, Ronaldo deve fare gol, perché per questo viene riconosciuto in tutto il mondo.



Ci sono un sacco di ragioni, oltre al semplice risultato, per cui ci si aspetta ciò da Ronaldo. Ed anche qui si sottintende una differenza, con Maradona, che non è per forza discriminante. Nessuno come il portoghese associa il gol alla prestazione, associa una marcatura al giudizio totale sul rendimento. Perché Cristiano può giocare male e segnare, giocare bene e segnare lo stesso, ma difficilmente, se non ha esultato almeno una volta, si sentirà di aver fatto comunque la sua onesta figura. Così, il San Paolo stasera sarà un altro teatro dove compiere l'ottavo delitto in fila, in cui segnare come solo Trezeguet ha saputo fare nella storia della Juventus (9 giornate consecutive). Ma sarà anche una piacevole novità, visto che a Napoli, con la maglia bianconera, non ha ancora segnato. Di ragioni, quindi, per aspettarsi il solito vecchio Ronaldo, ce ne sono in abbondanza.