Cristiano Ronaldo fa sempre parlare di sé. È successo anche con l'ultimo post del portoghese, che ha scatenato le polemiche in Inghilterra: "Non sono contento di quello che stiamo facendo al Manchester United, nessuno di noi lo è", aveva scritto nel bilancio di fine 2021. E l'allenatore del Wolverhampton, il suo connazionale Bruno Lage, che lo sfiderà domani in Premier League, non si è lasciato scappare l'occasione per invitarlo scherzosamente alla sua corte: "​Se non sono contenti di lui, ho un posto per Cristiano Ronaldo nella mia squadra. Quando si guarda Cristiano segnare così tanti gol, è difficile credere che abbia 36 anni. Ha mantenuto questo livello fin da giovanissimo. È una macchina, cerca sempre di segnare. È un grande giocatore e penso che qualsiasi squadra al mondo vorrebbe averlo".