Non sorprende, per tempi e modi di uscita, la nuova indiscrezione lanciata questa mattina da France Football. Il quotidiano francese oggi parlava di un forte interesse di Cristiano Ronaldo per il PSG. Non solo: CR7, secondo la ricostruzione dei francesi, avrebbe chiesto ad Agnelli e Paratici, dopo la partita in Champions con la Lokomotiv Mosca, di poter lasciare la Juve a fine stagione per accasarsi ai piedi della Tour Eiffel. Una richiesta poi venuta meno dopo lo stop dovuto al coronavirus. Insomma, poca concretezza in questa indiscrezione, lanciata a tre giorni scarsi dalla partita che può valere una stagione, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Lione. Un tentativo, neanche troppo velato, di destabilizzare l’ambiente bianconero. Cristiano Ronaldo è la stella della Juve, si esalta in Champions, le partite ad eliminazione diretta sono il suo pane. E forse, con queste infondate voci che lo avvicinano al PSG, in Francia pensavano di danneggiare la Juve. Non è questo il momento giusto: ora ci si deve compattare in vista della sfida al Lione. Poi verrà il resto.