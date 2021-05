E se Cristiano Ronaldo andasse al Paris Saint Germain? In questo senso non sono da sottovalutare le dichiarazioni del brasiliano Neymar, fresco di rinnovo con il club allenato da Mauricio Pochettino. Il numero dieci dei francesi ha parlato di Ronaldo e Messi: chi sceglierebbe al suo fianco? "Sceglierei CR7, perché ho già giocato con grandi giocatori come Messi e Mbappé. Ma non ho ancora giocato al fianco di Ronaldo"