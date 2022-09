Intervenuto ai microfoni di Mediaset prima di Napoli-Liverpool, il ds del club azzurro Giuntoli ha parlato dei rumors che fino a qualche settimana fa volevano Cristiano Ronaldo in procinto di trasferirsi al Napoli: "Non abbiamo mai parlato veramente di Ronaldo. Nel calcio con i se e i ma non si va da nessuna parte. Siamo contenti di chi abbiamo, abbiamo fiducia e una squadra competitiva".