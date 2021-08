Cristiano Ronaldo si sta trasferendo dalla Juventus al Manchester United a titolo definitivo. Un'operazione che non si pensava fosse più possibile, dato che i Red Devils avevano già preso come esterno offensivo Jadon Sancho dal Borussia Dortmund. E invece, con la mediazione del superagente Jorge Mendes, è arrivata l'offerta da circa 25 milioni di euro che ha soddisfatto la Juve e reso possibile questa cessione da parte dei bianconero. E Sancho come l'ha presa? Così!

"Ore spaventose" più o meno si può tradurre così la sua espressione pubblicata su Twitter. Da capire il tono, molto probabilmente scherzoso.