Quanto guadagnerà Cristianoal? Farà certamente un passo indietro. Ma non pesantissimo, né così lungo come ci si aspettava inizialmente. Ronaldo firma un biennale da circa 25 milioni a stagione e non dovrà vivere di compromessi. Restando sulle cifre, come racconta Calciomercato.com la Juve eviterà la minusvalenza ottenendo complessivamente tra i 23 e i 25 milioni, bonus inclusi.