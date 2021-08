A sei giorni dalla fine del mercato, il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre più alla Juventus. Le voci di un possibile addio continuano a inseguirsi, sullo sfondo c'è sempre il Manchester City ma secondo Sky Sport più passa il tempo e più l'addio del portoghese è meno probabile.- Il Manchester City è l'unico club col quale Jorge Mendes sta portando avanti i contatti in questi giorni, ma per mandare in porto la trattativa dovrebbero incastrarsi diverse cose che al momento sembrano improbabili. Intanto dovrebbe partire un attaccante e l'indiziato numero uno è Sterling, per il quale al momento non c'è nessuna trattativa;; terzo nodo: i bianconeri chiedono almeno 25/30 milioni per il cartellino di Ronaldo ma il City vorrebbe prenderlo a zero. Per tutti questi motivi la cessione di Ronaldo al City è complicata, ma al momento è un'ipotesi reale.