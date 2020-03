I tifosi juventini si sono spaccati dopo aver visto Cristiano Ronaldo al Bernabeu in occasione del Clasico tra Real Madrid e Barcellona con CR7 che è sceso anche negli spogliatoi per caricare i suoi ex compagni durante l'intervallo: c'è chi non ne fa un problema e chi non c'è rimasto benissimo dell'atteggiamento dell'attaccante della Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, però, i bianconeri non temono nessuna brutta sorpresa e non prendono nemmeno in considerazione un eventuale addio del portoghese: contano a far valere il contratto in scadenza nel 2022.