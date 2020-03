Your browser does not support iframes.



"Ronaldo aiutaci" titola Tuttosport, rilanciando l'appello del professor Ascierto, che all'istituto Pascale di Napoli sta cercando una cura al coronavirus e che chiede proprio al campione portoghese un aiuto per riuscirci. Lo spazio per la Juve non manca, sulla prima del quotidiano piemontese, che al centro invece titola "Tutta la verità", con le immagini di Higuain, Pjanic e Khedira sullo sfondo: il riferimento è chiaramente alla "fuga" dei tre da Torino. "Stipendi, stop subito" è il titolo che riserva alla propria prima pagine Il Corriere dello Sport, che riporta le ultime uscite nella giornata di riunioni in Lega Calcio.