1









Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi alla Continassa, in mente solo tanti obiettivi. Vincere è sempre la parola d'ordine per CR7, che potrebbe diventare CR...6. Come scrive Tuttosport, il portoghese è a caccia di un doppio record che lo piazzerebbe sempre più in alto nella storia del calcio. Vuole la sesta Champions League, per eguagliare Gento, ala sinistra del grande Real Madrid di Di Stefano. E anche il sesto Pallone d'Oro, per raggiungere Messi. Un doppio obiettivo, con il secondo che si lega al primo e viceversa. CR7 riparte.